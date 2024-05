So 19.05.24 | 16:46 Uhr | Von Shea Westhoff

Zwei Meisterschaften brauchte Energie Cottbus, um den ersehnten Aufstieg in die 3. Liga klarzumachen. Im vergangenen Jahr verpassten die Lausitzer den Schritt ins Profigeschäft noch tragisch durch die verlorene Aufstiegrelegation gegen die SpVgg Unterhaching.

Doch mit dem souveränen 2:0-Sieg am Sonntag bei Hertha II war Cottbus die Rückkehr in die 3. Liga nicht mehr zu nehmen. Und der Friedrich-Ludwig-Jahnsportpark verwandelte sich in eine rotweiße Partyzone, nach dem Abpfiff erstürmten die Fans den Rasen, umarmten ihre Fußball-Helden.