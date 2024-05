Schauer, Gewitter und örtlich sogar Hagel kommen auf die Menschen in Berlin und Brandenburg an Pfingsten zu. Am Sonntagmittag bleibe es noch bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. Dann aber ziehen gebietsweise Schauer oder Gewitter auf, lokal können Starkregen, kleinkörniger Hagel und Windböen dazukommen.

Vor allem in der Prignitz schließen die Meteorologen unwetterartigen Starkregen nicht aus. Abends beruhige sich das Wetter langsam, hieß es weiter. Die Höchstwerte liegen bei 19 bis 22 Grad.