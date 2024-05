Die Füchse Berlin sind in der kommenden Saison nach elf Jahren wieder in der Champions League dabei. Die Berliner gewannen am Samstagabend in der Handball-Bundesliga beim TSV Hannover-Burgdorf mit 28:25 (14:13) und machten so die Königsklassen-Teilnahme perfekt.

Da Verfolger SG Flensburg-Handewitt in Eisenach verlor, sind die Füchse zwei Spieltage vor Ende nicht mehr von Platz zwei zu verdrängen. Beste Berliner Werfer waren Mathias Gidsel mit sieben und Hans Lindberg mit sechs Toren.