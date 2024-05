In der Pfingstnacht auf Montag öffnen zum 22. Mal viele Kirchen in Berlin und Brandenburg ihre Türen. "Man kann einfach durch eine Kirche flanieren, architektonische Details entdecken oder einfach den Raum genießen", sagte Hans-Joachim Ditz, Geschäftsführer des ökumenischen Rates Berlin-Brandenburg, einem Netzwerk von 33 christlichen Kirchen unterschiedlicher Glaubensrichtungen, dem rbb. Man könne auch Räume entdecken, die sonst verschlossen sind, wie zum Beispiel Kirchtürme.

Auf dem Programm in Berlin stehen zum Beispiel eine Kirchenführung mit Turmbesteigung in der Markuskirche in Berlin-Steglitz. Witzige Cartoons mit religiösen Bezügen kann man sich in der Adventgemeinde an der Hasenheide im Bezirk Neukölln anschauen.

Ein vielfältiges Programm gibt es auch in Brandenburg. In der Dorfkirche Menz in Stechlin stellt der Fotograf Jürgen Gretz Bilder aus, die die Demonstration am 4. November 1989 in Ost-Berlin zeigen. In der Landeskirchlichen Gemeinschaft Cottbus werden die Objekte von Kindern aus Legosteinen ausgestellt, die biblischen Geschichten nachempfunden sind.



Mehr Infos zum Programm gibt es unter: Nacht der offenen Kirchen [offenekirchen-bb.de]