58 Prozent für das Gewinner-Team, 42 Prozent für die unterlegene Seite. Das sieht nach einem deutlichen Abstand aus, nach klaren Verhältnissen in der Berliner SPD. Selbst an der Wahlbeteiligung gibt es nicht viel zu meckern: Über die Hälfte der SPD-Mitglieder hat an der Befragung teilgenommen, als Mindestquorum hätten schon 20 Prozent ausgereicht. Wenn es in der Berliner SPD auf Prozentpunkte in Mitgliederbefragungen ankommen würde, könnten sich die beiden über Pfingsten feiern lassen und ab Dienstag in aller Ruhe die Ärmel hochkrempeln.

Aber das klare Votum der SPD-Basis für eine neue Doppelspitze ist nicht dasselbe wie die Neuordnung der komplizierten Machtverhältnisse, schon gar nicht der "inhaltliche, kulturelle und politische Neuanfang", den Böcker-Giannini auf der Pressekonferenz unmittelbar nach Bekanntgabe des Ergebnisses beschwört. Und man hört ganz deutlich den Stress in Hikels Stimme, als er darauf pocht, "dass dieses Ergebnis sich bei allen anstehenden Entscheidungen widerspiegeln muss, sowohl in personeller Hinsicht als auch bei den inhaltlichen Entscheidungen". Was so selbstverständlich klingt, ist ausgerechnet das, worauf sich die neue Doppelspitze am wenigsten verlassen kann.