Mehrere Menschen haben am Freitagabend in Schöneberg Raketen auf Passanten und vorbeifahrende Autos abgefeuert. An der Kreuzung Potsdamer Straße / Pallasstraße / Goebenstraße flog eine Rakete durch die geöffnete Scheibe eines Wagens und explodierte im Innenraum, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Fahrer blieb demnach unverletzt, nur Teile seiner Kleidung und des Autos wurden beschädigt.

Eine vorbeigehende Passantin wurde außerdem laut Polizei von einer Rakete leicht an der Hand verletzt. Die etwa zehn Personen seien anschließend geflüchtet. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und gefährlicher Körperverletzung.