Der Vorsitzende des Bundesverbands, Kurt Bartels, nennt dafür als Hauptgrund das Smartphone: Weil es junge Menschen immer mehr nutzten, würden sie die "Affinität zum Verkehrsgeschehen" verlieren, also das Gefühl für Straße und Raum. "Der junge Mensch, der heute in die Fahrschule kommt, hat eine ganz andere Verkehrswahrnehmung als noch vor 20 Jahren - nämlich eine geringere", begründet Bartels seine Theorie. Doch sie lässt Berliner Verkehrsexperten und Fahrlehrer gleichermaßen ratlos zurück.

Schaut man auf die Details, werden große Unterschiede zwischen den geprüften Gruppen sichtbar: Am häufigsten scheitern sogenannte Umschreiber - also Autofahrende, die ihren Führerschein aus anderen Ländern hier anerkennen lassen wollen und die deutschen Verkehrsregeln nicht so gut beherrschen.

In Berlin bestehen mehr als 44 Prozent der Fahrschülerinnen und Fahrschüler die Prüfung beim ersten Versuch nicht - etwa zwei Prozent mehr als im Bundesdurchschnitt. Das sei normal, sagt Schulte. In Großstädten wie Berlin, Hamburg oder Ballungsräumen wie in Nordrhein-Westfalen sei der Verkehr dichter, die Prüfung herausfordernder. Er begreift diesen Nachteil in der Praxisprüfung in Berlin aber als Chance: "Jemand, der in Berlin den Führerschein macht, der kann auch ganz woanders Auto fahren."

Doch nicht nur der dichte Verkehr lässt Fahrschüler in Berlin öfter durchfallen, sagt Fahrlehrer Tolga Özdemir von der Fahrschule "Mobilwerden" in Berlin-Charlottenburg. In seiner Praxis erlebt er ein anderes Problem, für das weder Schüler noch Fahrlehrer etwas können: "Ich glaube, dass der Hauptgrund daran liegt, dass es einen Mangel an Prüfungsterminen gibt. Weil die sehr rar sind, müssen sehr viele Leute sehr lange Pausen machen und dann relativ unvorbereitet in Prüfungen gehen."