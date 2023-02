Nach einem ausgelösten Amokalarm in einem Jobcenter in Berlin-Friedrichshain durchsuchen Einsatzkräfte der Polizei weiterhin das Gebäude, konnten jedoch noch nichts Auffälliges finden.

Ein Amokalarm in einem Jobcenter in Berlin-Friedrichshain hat am Donnerstag einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Zahlreiche alarmierte Polizisten fanden aber auch nach längerer Suche nichts Auffälliges in dem fünfstöckigen Gebäude in der Landsberger Allee 52. Das sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagnachmittag.