In eigener Sache

Do 16.02.23 | 16:55 Uhr

Martina Zöllner, Kulturchefin des Rundfunk Berlin-Brandenburg, soll zum nächstmöglichen Zeitpunkt bis zunächst 31. Juli 2024 die Leitung der Programmdirektion übernehmen. Darüber hat die Intendantin des rbb, Dr. Katrin Vernau, am Donnerstag den rbb-Verwaltungsrat informiert. Sie wird die Personalie dem Rundfunkrat so schnell wie möglich zur Wahl stellen.

rbb-Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus verlässt zum 31. Januar 2023 den rbb. Der rbb-Verwaltungsrat billigte am Donnerstag einen entsprechenden Aufhebungsvertrag. Schulte-Kellinghaus hatte zuvor seinen Rückzug angeboten.

In eigener Sache

Zöllner initiierte in ihren unterschiedlichen Funktionen zahlreiche neue Formate und große Reihen, etwa "Deutsche Lebensläufe", "Was war links?" oder die ARD-Dokumentationsreihe "Deutschland, deine Künstler". Im Ersten setzte sie Akzente mit Filmen wie "Meister des Todes" oder dem ersten Teil der mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichneten Filmtrilogie "Mitten in Deutschland – NSU".

Auch für zahlreiche szenische Kinoproduktionen zeichnet die Autorin zweier Romane verantwortlich. In ihrer Funktion als rbb-Filmchefin entstanden für das Erste bzw. die ARD-Mediathek preisgekrönte Produktionen wie "Tina Mobil" oder "Warten auf’n Bus", "Legal Affairs" oder die Dokumentationen "Charité intensiv" und "Wie Gott uns schuf - Coming-Out in der Katholischen Kirche". Besonders erfolgreich war das Fantasy-Hörspiel "Der Ring des Nibelungen" oder der radioeins-Podcast "Cui Bono: WTF happened to Ken Jebsen?".