Die Neptungrotte im Park Sanssouci in Potsdam ist schwer beschädigt worden. Wie die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg am Donnerstag mitteilte, haben Unbekannte den Dreizack aus der rechten Hand der Marmorskulptur des Meeresgottes herausgebrochen und entwendet.

Die Tat habe sich vermutlich am Mittwochabend ereignet, so die Stiftung. Dabei sei der halbe Handteller der Skulptur mit drei Fingern abgetrennt worden, ebenso der kleine Finger und der Daumen. Darüber hinaus wurde einer anderen Skulptur die Nase abgeschlagen, das linke Auge mit einem Kreis und die linke Schulter mit SS-Runen beschmiert.



Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg geht von Restaurierungskosten in Höhe von mehr als 30.000 Euro aus und erstattete Anzeige.

Die Neptungrotte war von 2015 bis 2018 für insgesamt 3,5 Millionen Euro saniert worden, die aus privaten Spenden und Einnahmen der Potsdamer Schlössernächte stammten.