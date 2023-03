Do 23.03.23 | 13:43 Uhr

Mehrere Tausend Knochen sind am Donnerstag mit einer Trauerfeier auf dem Berliner Waldfriedhof Dahlem bestattet worden. Die Gebeine waren in den vergangen zehn Jahren bei Grabungen auf dem Campus der Freien Universität (FU) gefunden worden. An der bewusst nicht religiös gehaltenen Feier nahmen mehr als 100 Menschen teil.