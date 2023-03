Hinter der Universitätsbibliothek auf dem Gelände der Freien Universität Berlin liegt eine Rasenfläche. Daneben kündigen sich in einem Kiesbeet erste Osterglocken an. Genau hier wurden 2015 und 2016 tierische und menschliche Knochenteile aus der Erde geholt. Schon ein Jahr zuvor waren Bauarbeiter zufällig auf Knochen gestoßen. Der erste Fund wurde aber nie ausreichend untersucht, weil die Knochen routinemäßig verbrannt wurden.

Der Knochenfund geht mit größter Sicherheit auf dieses Haus zurück, sagt Günter M. Ziegler. "Das sind alles Knochen, die aus dem Kontext dieses Kaiser-Wilhelm-Instituts stammen, die zum großen Teil sicher aus den sogenannten völkerkundlichen Sammlungen stammen, die also auch Knochen aus Kolonialverbrechen enthalten, die aber wohl auch Knochen aus Grabräubereien um den Globus herum enthalten können." Ob auch Knochenfragmente dabei seien, die auf Nazi-Verbrechen zurückgehen, sei nicht mit Sicherheit zu sagen. Keines der Opfer, so Ziegler, konnte namentlich identifiziert werden.

In unmittelbarer Nähe des Fundortes liegt die Ihnestraße 22. Diese Adresse ist eng mit dem Konzentrationslager Auschwitz und menschenverachtenden sogenannten Rassenuntersuchungen verbunden. Darauf weist heute eine Tafel am Gebäude hin.

Genau aus diesem Grund fordert ein Kreis von Forscher:innen, die Knochen intensiver zu untersuchen. Sie hatten sich nach der Entdeckung der Knochen in der internationalen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Israel getroffen, um Empfehlungen zum Umgang mit diesen und weiteren Funden zu entwickeln. Zu ihnen gehört auch die Professorin für Pädiatrie Sabine Hildebrandt. Sie forscht unter anderem an der Harvard Medical School in Boston zur Medizingeschichte der Anatomie im "Dritten Reich".

Weitere Untersuchungen hält sie für essenziell, um mehr über die Opfer herausfinden und ihre Biografien rekonstruieren zu können. "Es geht um die Würdigung des einzelnen Menschen und der verfolgten Menschengruppe und es geht um die Erinnerung an die Geschichte des Unrechts und die Implikationen für die Gegenwart."

Die FU Berlin sei den Empfehlungen nicht gefolgt. Ein geplantes Geschichtsprojekt, das bald über die Gräueltaten in der Ihnestraße 22 aufklären soll, geht Hildebrandt nicht weit genug. Gemeinsam mit Historiker:innen spricht sich die Medizinerin dafür aus, das gesamte Gebäude in einen Gedenk- und Lehrort umzuwidmen.