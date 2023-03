Wegen eines Kurzschlusses an einer U-Bahn musste in der Nacht zu Dienstag der U-Bahnhof Gleisdreieck in Berlin-Kreuzberg geräumt werden. Wie die Polizei Berlin am Dienstag mitteilte, wurde dabei niemand verletzt.

Beschäftigte der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) löschten den aus dem Kurzschluss entstandenen Brand laut Feuerwehr mit dem Feuerlöscher, noch bevor die Einsatzkräfte eintrafen.