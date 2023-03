Bitterfelder Brücke in Berlin-Marzahn in eine Richtung gesperrt

Die Bitterfelder Brücke in Berlin-Marzahn ist ab sofort in Fahrtrichtung West für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Grund sind Risse in der Tragkonstruktion, wie die Verkehrsverwaltung mitteilte. Die Brücke führt im Zuge der Bitterfelder Straße über die Märkische Allee sowie die Gleise der S-Bahnlinie S7 zwischen den Bahnhöfen Mehrower Allee und Marzahn.

Die Risse seien bei einer planmäßigen Prüfung an der 2004 erbauten Überführung festgestellt worden. Ein Ingenieurbüro habe die Schäden eingehender untersucht, das am Freitag vorgelegte Ergebnis mache die Sperrung "unausweichlich", so die Senatsverwaltung. Nun soll geklärt werden, welche Instandsetzungsmaßnahmen kurzfristig möglich sind und ob der Verkehr teilweise wieder zugelassen werden kann. Mit ersten Ergebnissen werde in etwa 14 Tagen gerechnet.

Eine Gefahr für die unter der Brücke verlaufende Märkischen Allee sowie für die S-Bahngleise bestehe nicht, dort könne der Verkehr weiterlaufen, hieß es. Auch für Fußgänger und Radfahrer gebe es keine Einschränkungen.