Moorschutzprogramm für mehr Klimaschutz in Brandenburg

Ein Moorschutzprogramm soll in Brandenburg zur Verringerung von Kohlendioxidemissionen beitragen. Das Programm sei am Dienstag vom Kabinett beschlossen worden, teilte die Staatskanzlei in Potsdam mit. Damit gebe es erstmals einen abgestimmten Handlungsrahmen für Klimaschutz und Landschaftswasserhaushalt auf Moorstandorten. Umweltminister Axel Vogel (Grüne) bezeichnete den Beschluss als wichtigen Schritt.