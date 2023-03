Auch die Odeg-Züge sind vom Warnstreik am Montag betroffen

Auch bei der Ostdeutschen Eisenbahngesellschaft (Odeg) wird aufgrund des Warnstreiks am kommenden Montag voraussichtlich kaum ein Zug fahren. Zwar ist das Unternehmen nicht an den Tarifverhandlungen im Eisenbahnsektor beteiligt, doch weil die zum Warnstreik aufgerufenen Fahrdienstleiter der Deutschen Bahn auch die Odeg-Züge anleiten, müsse das Unternehmen am Tag des Warnstreiks mehr als ein Dutzend Linien einstellen, wie es mitteilte.