Du bist nicht nur Podcasterin und Köchin, du bist auch angehende Ärztin. Was sollte man beachten, um sich beim Fasten im Ramadan gesundheitlich nicht zu schaden?

Gesundheitlich ist Fasten für jede erwachsene, gesunde Person vollkommen in Ordnung. Wichtig ist, nicht zu viel zu essen. Man denkt fälschlicherweise, ich habe den ganzen Tag nicht gegessen, jetzt muss ich das nachholen. Das ist Quatsch. Der Körper kommt auch mit viel weniger klar. Man sollte auf seinen Körper hören und in der Nachtzeit ausreichend trinken und auf Vitamine achten. Frittiertes, Süßigkeiten, Fastfood – alles, was ungesund ist, macht auch das Fasten schlimmer und schwerer. Gemüse, Obst und Kohlenhydrate sind auf jeden Fall ein must-have. Und wenn man das Fasten durchstehen will, bietet sich vor der Morgendämmerung etwas protein- und fettreiches an, ein Omelett zum Beispiel.