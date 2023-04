Wie die Polizei rbb|24 mitteilte, wurde die Besatzung eines Rettungswagens zu einem dringenden medizinischen Notfall gerufen. Der Wagen konnte die Feuerwache Spandau-Nord an der Krienickestraße nicht verlassen, weil ein 65-Jähriger sich weigerte, sein abgestelltes Auto aus der Feuerwehrzufahrt zu entfernen. Auch nach dringlichen Appellen der Rettungswagencrew stellte sich der 65-Jährige quer. Anstatt sich zu bewegen, wurde der Mann aggressiv zu den Rettungskräften, beleidigte sie laut Polizei sogar.

Ein Falschparker hat in Berlin-Spandau am Donnerstag einen Einsatz eines Rettungswagens verhindert und das Leben eines Patienten damit akut gefährdet.

Weil nicht abzusehen war, wann der Rettungswagen zu dem sich in Lebensgefahr befindenden Patienten ausrücken konnte, wurde per Leitstelle eine anderer Besatzung verständigt. Laut Feuerwehr kam die Ersatzcrew gerade noch rechtzeitig, um den Patienten zu reanimieren und ihn in ein Krankenhaus zu bringen.