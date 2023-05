Berlin und Brandenburg - Zehntausende zu Demos und Protesten am Mai-Feiertag erwartet

Mo 01.05.23 | 09:11 Uhr

Am Tag der Arbeit wird in Berlin und Brandenburg traditionell demonstriert. Allein in der Hauptstadt werden Zehntausende Demonstrierende erwartet. Die Polizei will mit mehr als 6.000 Einsatzkräften für Sicherheit sorgen.

Zum Tag der Arbeit in Berlin und Brandenburg stehen auch in diesem Jahr mehrere Demonstrationen an. Der deutliche Schwerpunkt der Proteste liegt dabei in der Hauptstadt, dort rechnet die Polizei mit Zehntausenden Teilnehmenden. In den vergangenen Jahren kam es bei den Demos immer wieder zu vereinzelten Gewaltausbrüchen, hauptsächlich durch linksautonome Randalierer.

Start mit traditionellen Gewerkschaftsdemos

Der Demo-Tag in Berlin beginnt am Vormittag mit den traditionellen Demonstrationszügen der Gewerkschaften. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) plant seine Kundgebung in diesem Jahr in Friedrichshain. Demo-Treffpunkt ist um 10 Uhr am Platz der Vereinten Nationen, der Abmarsch mit dem "Block der Arbeitskämpfenden" ist für 11 Uhr geplant. Der DGB rechnet mit Tausenden Teilnehmenden. Die geplante Demo-Route verläuft über die Mollstraße, die Karl-Liebknecht-Straße, die Spandauer und die Rathausstraße zum Neptunbrunnen, wo dann um 12 Uhr am Roten Rathaus die eigentliche Kundgebung und bis in den Abend ein Bühnenprogramm stattfinden soll. Für das Land Brandenburg hat die Gewerkschaft zudem Kundgebungen, Demos und Veranstaltungen in Potsdam, Hennigsdorf, Brandenburg an der Havel, Frankfurt (Oder), Schwedt, Strausberg und Eberswalde angekündigt.

Fahrradtour in Marzahn-Hellersdorf und "My Gruni" am Mittag

Zum Mittag um 12 Uhr ist dann die "Fahrradtour für ein buntes und solidarisches Marzahn-Hellerdorf" am Cecilienplatz in Hellersdorf geplant. Enden soll sie am Barnimplatz in Marzahn. Diese Radtour dürfte kleiner ausfallen als die "My Gruni"-Radsternfahrt im vergangenen Jahr, für die Autobahnabschnitte gesperrt wurden. "My Gruni" selbst findet auch in diesem Jahr wieder statt. Unter dieser Überschrift ziehen Aktivisten alljährlich durch die südwestlichen Villenareale Berlins. In diesem Jahr haben die Veranstalter "MyGruni" nicht als Sternfahrt, sondern als klassischen Laufprotest durch die teuren Häuserzeilen angekündigt. Die Route verläuft vom Johannaplatz über Bismarckallee, Bismarckkirche, Wernerstraße, Richard-Strauß-Straße, Menzelstraße, Hagenplatz, Königsallee, Erdener Straße, Baraschstraße und Winklerstraße zum Bahnhof Grunewald.



Das Motto in diesem Jahr lautet "Reichtum wird enteignet" - kurz RWE. Die Veranstalter spielen damit auf den Energiekonzern RWE an, für dessen Kohleabbau die Ortschaft Lützerath abgerissen wird. Die "My-Gruni"-Aktivisten kündigten an, "Kohlevorkommen im Luxusrevier erschließen und abbaggern" zu wollen. "Am 1. Mai würden hierfür die Abrissarbeiten des Villenviertels beginnen." Bei einer ersten "MyGruni"-Veranstaltung 2018 war es unter anderem zu Sachbeschädigungen und Landfriedensbruch gekommen, die Folgeveranstaltungen blieben weitgehend friedlich.

Revolutionäre Mai-Demo am Abend

Schwerpunkt des Tages ist die seit Jahren stattfindende Demonstration "Revolutionärer 1. Mai" - ein Protest linker und linksradikaler Gruppen am Abend des 1. Mai in Berlin. Diese soll auch in diesem Jahr wieder in Neukölln starten und in Kreuzberg enden. Um 16:00 Uhr ist nach Veranstalter-Angaben eine erste Kundgebung auf der Kreuzung Hermannstraße und Flughafenstraße geplant. Der Protestzug soll dann ab 18:00 Uhr über den Hermannplatz, Karl-Marx-Straße, Sonnenallee und Kottbusser Damm zum Kottbusser Tor und Oranienplatz führen.



In diesem Jahr geht es dabei erstmals direkt unter der neuen Polizeiwache im Hochhaus am Kottbusser Tor hindurch. Rund um diesen Protest kam es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Das Veranstalter-Bündnis teilte bereits Wochen vor dem Demo-Start mit, dass der Protest vor den "Gefahren eines Dritten Weltkrieges" warne und dass es gelte, "die Klimakatastrophe zu verhindern": "Der Kapitalismus kann für diese Krisen keine Lösungen präsentieren, denn er ist ihre Ursache", hieß es. Sozialismus und eine "soziale Revolution weltweit" müsse das richten. Weiter heißt es: "Der heiße Sommer 2023 wird spätestens am 1. Mai beginnen." Man freue sich "brennend" auf die Demonstration. Zu einem Foto von Flaschen folgte das Stichwort "Molotowcocktail".

Myfest fällt erneut aus - Sperrungen in der Stadt

Das über rund 15 Jahre in Folge veranstaltete "Myfest" findet in diesem Jahr erneut nicht statt. Aber es gibt in Kreuzberg eine kleine Ausgabe: als "Maifest" mit Musik unter freiem Himmel, Reden und Angeboten für Kinder zwischen 10:00 und 22:00 Uhr am Mariannenplatz. Die Berliner Verkehrsinformationszentrale weist darauf hin, dass es rund um die Demonstrationen und Kundgebungen am Montag zu Sperrungen und anderen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen wird.

6.300 Einsatzkräfte der Polizei

Die Polizei ist nach eigenen Angaben am 1. Mai mit 6.300 Beamten im Einsatz, davon kommen rund 2.500 aus anderen Bundesländern. Ein besonderes Augenmerk lege die Polizei auf die Sicherung der 19 angemeldeten Versammlungen, wie Polizeisprecherin Anja Dierschke am Sonntag erklärte. Es werde auch darauf geachtet, Rettungskräfte der Feuerwehr und Sanitäter vor möglichen Angriffen zu schützen. Sollte es bei einer Demonstration zu Unruhen kommen, werde die Polizei wie in den vergangenen Jahren vorgehen und zunächst die Organisatoren bitten, die Teilnehmer zu beruhigen. "Wenn das nicht funktioniert, werden wir auf die Menschen zugehen und sie darauf ansprechen, dass etwas in eine falsche Richtung geht und dann auch konsequent durchgreifen", so Dierschke. Die neue Polizeiwache am Kottbusser Tor wird demnach am Montag besonders bewacht.

So verlief der Tag vor dem 1. Mai in Berlin

Bild: rbb/Stefan Oberwalleney Am Sonntag saßen die Menschen in Berlin bei sonnigem Wetter zu Massen in den Parks wie hier auf einer Wiese im Berliner Mauerpark.

Bild: dpa/Christoph Soeder Die Berliner Senatorin für Inneres und Sport, Iris Spanger (SPD), spricht vor Beginn der antikapitalistischen Demonstration in Wedding mit Polizisten.

Bild: dpa/Christoph Soeder Der antikapitalistische Demonstrationszug am Nachmittag, organisiert vom Bündnis "Hände weg vom Wedding!" stand unter dem Motto der Demo: "Frieden statt Kapitalismus – Wettrüsten stoppen und Armut beenden".

Bild: dpa/Christoph Soeder Ein "Stop Nato!"- Plakat während der Demo in Berlin-Wedding.

Bild: Georg Stefan Russew/rbb Etwa 650 Personen nahmen laut Polizei an der Demo am Sonntagnachmittag teil. Es blieb friedlich.

Bild: dpa/Christoph Soeder Auch bezahlbares Wohnen war ein Thema bei der Demo.

Bild: rbb/Stefan Oberwalleney Die queer-feministische Demo "Take back the Night" am Sonntagabend in Kreuzberg startete mit Rede- und Rap-Beiträgen.



Bild: rbb/Stefan Oberwalleney Geschätzt mehrere Hundert Teilnehmende versammelten sich am Mariannenplatz in Berlin-Kreuzberg.

Bild: rbb/Stefan Oberwalleney Bis zum Start des Demonstrationszuges kamen etwa 2.000 Menschen zusammen.

Bild: rbb/Georg Stefan Russew Bereits zum Start des Demozuges wurde Pyrotechnik auf einem Hausdach gezündet.

Bild: rbb/Georg Stefan Russew Die Demo fand unter dem Motto "Take back the night - For the destruction of patriarchy" statt.

Bild: rbb/Stefan Oberwalleney Kurz nach Beginn des Protestzugs flogen Pyros aus der Menge. Der Zug wurde deshalb zwischenzeitlich gestoppt.

Bild: rbb/Georg Stefan Russew Es kam zu einzelnen Rangeleien zwischen Teilnehmenden der Demonstration und Einsatzkräften der Polizei. Mehrere Personen wurden deshalb aus dem Zug heraus in Gewahrsam genommen.

Bild: rbb/Stefan Oberwalleney Der Demonstrationszug führte auch am Kottbusser Tor entlang - und unter der dortigen neuen Polizeiwache.



Walpurgisnacht verlief weitgehend friedlich - einzelne Rangeleien

Zum Auftakt der Demonstrationen waren am Sonntagnachmittag etwa 650 Menschen zu einer antikapitalistischen Demonstration in Wedding versammelt. Sie zogen vom U-Bahnhof Seestraße bis zur Badstraße. Der Protest stand unter dem Motto "Frieden statt Kapitalismus - Wettrüsten stoppen und Armut beenden". Nach Angaben der Polizei verlief die Demonstration ruhig. Zu mehreren Vorfällen kam es dann bei der queer-feministischen Demonstration "Take back the Night" in Kreuzberg. Polizisten am Rande der Demonstration seien immer wieder mit Schlägen und Tritten angegangen worden, sagte eine Polizeisprecherin. Eine Frau sei wegen tätlichem Angriff auf Einsatzkräfte festgenommen worden, hieß es. Zu Beginn der Demonstration, bei der rund 3.300 Menschen vom Mariannenplatz zum Schlesischen Tor zog, wurden nach Angaben der Behörde pyrotechnische Gegenstände gezündet, vereinzelt seien auch Beamte mit Flaschen beworfen worden. Insgesamt zog die Polizei jedoch ein positives Fazit der Walpurgisnacht: "Wir sprechen hier von einem störungsfreien Verlauf", hieß es von der Polizei.

Sendung: rbb24 Inforadio, 01.05.2023, 08:00 Uhr