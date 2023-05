Liveticker zum 1. Mai - +++ DGB-Kundgebung in Berlin-Friedrichshain gestartet +++

Mo 01.05.23 | 11:36 Uhr

Am Tag der Arbeit stehen am Tag der Arbeit zahlreiche Demonstrationen an. Zehntausende Menschen werden bei den Kundgebungen und Protestzügen erwartet. Wir begleiten das Demo-Geschehen im Liveticker.

11:31 Uhr

Nicht alle haben heute Zeit zu demonstrieren oder den 1. Mai anderweitig zu feiern. Einige müssen auch arbeiten:

11:19 Uhr

Das Verkehrstreiben in Berlin scheint vielerorts heute eher ruhig zu sein und manchmal sogar ganz still zu stehen:

11:08 Uhr

Die DGB-Demonstration am Platz der Vereinten Nationen in Berlin-Friedrichshain beginnt. Laut Polizei haben sich rund 4.000 Menschen dort versammelt und lauschen ersten Reden.

10:50 Uhr

Am Mittag wollen linke Gruppen im Berliner Villenviertel Grunewald demonstrieren. Die Vorbereitungen laufen bereits.

10:35 Uhr

Die Polizei Berlin kündigte heute Morgen an, die Veranstaltungen des Tages mit rund 6.300 Kollegen zu begleiten. Gestern an Walpurgisnacht waren es laut Polizei 3.400 Einsatzkräfte.

10:15 Uhr

Während wir darauf warten, dass die ersten Demogänger ihre Fahnen schwingen, ein kurzer Seitenblick darauf, was anderswo am 1. Mai so getrieben wird: Im Rheinland in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel stellen Verliebte ihren Angebeteten einen geschmückten Baum vor das Haus. Teils geschieht das auf eigene Faust, teils in der Gruppe und bei dem Baum handelt es sich meist um ein Birkenstamm mit beschrifteten Herzen und bunten Kreppbändern verziert. Häufiger und überregionaler ist der Brauch, an einem zentralen Ort der Stadt oder des Dorfes einen dekorierten Maibaum aufzustellen, am dem sich die Bewohner zum Tanz in den Mai treffen.

09:55 Uhr

Hier geht's lang: Die geplante Demo-Route des DGB-Marschs verläuft über die Mollstraße, die Karl-Liebknecht-Straße, die Spandauer und die Rathausstraße zum Neptunbrunnen. Um 12 Uhr wollen sie dann am Roten Rathaus die eigentliche Kundgebung abhalten. Auf dieser Karte sind neben der Route zur DGB-Demo auch die Strecken der der Anti-Reichen-Demo "My Gruni" am Mittag und die der "Revolutionäre 1. Mai-Demo" am Abend zu sehen:

09:15 Uhr

Den heutigen Auftakt machen traditionell die Demonstrationen der Gewerkschaften. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) plant seine Berliner Kundgebung in diesem Jahr in Friedrichshain. Demo-Treffpunkt ist am Platz der Vereinten Nationen um 10 Uhr. Der Abmarsch mit dem "Block der Arbeitskämpfenden" ist für 11 Uhr angekündigt. Einen Überblick über das gesamte Demo-Geschehen am 1. Mai finden Sie hier.

08:30 Uhr

Keine Lust auf Demonstrieren? Es gibt auch noch genügend Alternativen: Auf dem Kinderbauernhof der Ufa-Fabrik in Tempelhof etwa gibt es heute vor allem Programm für Familien. Außerdem ist am Kurt-Schumacher-Damm auf dem Zentralen Festplatz Rummel. Und im Obersee-Orankesee-Park in Hohenschönhausen findet mit "Kulturen im Park" ein Fest mit verschiedenen Lesungen, Oldtimern und Artistik statt. Das Wetter ist und bleibt über den Tag hinweg frühlingshaft. Die Sonne wärmt und die Temperaturen steigen mancherorts bis auf 19 Grad. Auf der Wiese liegen und den Frühling genießen wird damit auch zu einer guten Option.

07:30 Uhr

Der Auftakt für die Demonstrationen fand in Berlin schon gestern in der Walpurgisnacht statt. Am Nachmittag kamen etwa 650 Menschen zu einer antikapitalistischen Demo in Berlin-Wedding. Sie zogen vom U-Bahnhof Seestraße bis zur Badstraße. Der Protest stand unter dem Motto "Frieden statt Kapitalismus - Wettrüsten stoppen und Armut beenden". Nach Angaben der Polizei verlief die Demonstration friedlich. Zu mehreren Vorfällen kam es dann bei der queer-feministischen Demonstration "Take back the Night" in Kreuzberg. Polizisten am Rande der Demonstration seien immer wieder mit Schlägen und Tritten angegangen worden, sagte eine Polizeisprecherin.

07:00 Uhr

Guten Morgen, ganze 19 Veranstaltungen zum Tag der Arbeit stehen heute alleine in Berlin an, Zehntausende Demonstrierende werden erwartet. Auch in mehreren Städten in Brandenburg wird demonstriert. Wir begleiten den Tag hier im Live-Ticker und - schon mal als kleiner Ausblick - auch ab 20:15 Uhr im Video-Livestream auf rbb24.de und in der rbb|24-App sowie bei Facebook, Instagram und YouTube.

Bilder aus der Walpurgisnacht:

So verlief der Tag vor dem 1. Mai in Berlin

Bild: rbb/Stefan Oberwalleney Am Sonntag saßen die Menschen in Berlin bei sonnigem Wetter zu Massen in den Parks wie hier auf einer Wiese im Berliner Mauerpark.

Bild: dpa/Christoph Soeder Die Berliner Senatorin für Inneres und Sport, Iris Spanger (SPD), spricht vor Beginn der antikapitalistischen Demonstration in Wedding mit Polizisten.

Bild: dpa/Christoph Soeder Der antikapitalistische Demonstrationszug am Nachmittag, organisiert vom Bündnis "Hände weg vom Wedding!" stand unter dem Motto der Demo: "Frieden statt Kapitalismus – Wettrüsten stoppen und Armut beenden".

Bild: dpa/C.Soeder Kinder malen bei der Demonstration in Berlin-Wedding Hammer und Sichel auf die Straße.

Bild: dpa/Christoph Soeder Ein "Stop Nato!"- Plakat während der Demo in Berlin-Wedding.

Bild: Georg Stefan Russew/rbb Etwa 650 Personen nahmen laut Polizei an der Demo am Sonntagnachmittag teil. Es blieb friedlich.

Bild: dpa/Christoph Soeder Auch bezahlbares Wohnen war ein Thema bei der Demo.

Bild: rbb/Stefan Oberwalleney Die queer-feministische Demo "Take back the Night" am Sonntagabend in Kreuzberg startete mit Rede- und Rap-Beiträgen.



Bild: rbb/Stefan Oberwalleney Geschätzt mehrere Hundert Teilnehmende versammelten sich am Mariannenplatz in Berlin-Kreuzberg.

Bild: rbb/Stefan Oberwalleney Bis zum Start des Demonstrationszuges kamen etwa 2.000 Menschen zusammen.

Bild: rbb/Georg Stefan Russew Bereits zum Start des Demozuges wurde Pyrotechnik auf einem Hausdach gezündet.

Bild: rbb/Georg Stefan Russew Die Demo fand unter dem Motto "Take back the night - For the destruction of patriarchy" statt.

Bild: rbb/Stefan Oberwalleney Kurz nach Beginn des Protestzugs flogen Pyros aus der Menge. Der Zug wurde deshalb zwischenzeitlich gestoppt.

Bild: rbb/Georg Stefan Russew Es kam zu einzelnen Rangeleien zwischen Teilnehmenden der Demonstration und Einsatzkräften der Polizei. Mehrere Personen wurden deshalb aus dem Zug heraus in Gewahrsam genommen.

Bild: dpa/F.Sommer Die Berliner Polizei nimmt auf der Demonstration «Take back the night.» in Berlin-Kreuzberg eine Teilnehmerin in Gewahrsam. Bei der Demonstration von Frauen am Abend der Walpurgisnacht ist die Polizei mit Flaschenwürfen und Feuerwerkskörpern angegriffen worden.

Bild: rbb/Stefan Oberwalleney Der Demonstrationszug führte auch am Kottbusser Tor entlang - und unter der dortigen neuen Polizeiwache.



