Die Berliner Polizei ist mit tausenden Kräften im Einsatz und erwartet die größten Herausforderungen für die "Revolutionäre 1. Mai-Demonstration" am Montag. Bereits am Sonntag wollen Hunderte zur Walpurgisnacht auf die Straße gehen.

Mit zwei linken Demonstrationen in Wedding und in Kreuzberg beginnen am Sonntag in Berlin die Veranstaltungen zum 1. Mai.

In der Seestraße setzt sich um 16 Uhr die traditionelle Demonstration zur Walpurgisnacht in Bewegung. Sie steht unter dem Motto "Frieden statt Kapitalismus - Wettrüsten stoppen und Armut beenden" und soll um 19 Uhr in der Pankstraße enden.

Um 19 Uhr startet am Mariannenplatz die queer-feministische Demo "Take back the Night", der Zug soll bis zum Schlesischen Tor führen.

Bei beiden Versammlungen werden einige hundert bis mehr als tausend Teilnehmer erwartet. Laut Verkehrsinformationszentrale kommt es in dieser Zeit jeweils zu Verkehrseinschränkungen rund um die Routen der Demonstrationen.