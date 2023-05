Bewohner von illegalem Camp am Hauptbahnhof ziehen in Kältehilfe-Unterkunft

Nach monatelanger Suche sind die Bewohner eines Hüttencamps in der Nähe des Hauptbahnhofes in eine Unterkunft umgezogen. Bis Anfang Juni können nach Angaben des Unterkunftsbetreibers Familienangehörige nachreisen. Von Anna Bordel

Die größtenteils aus Rumänien stammenden Bewohner haben eine Unterkunft der Kältehilfe in der Nähe der Osloer Straße in Berlin-Wedding bezogen. Bisher habe der Wechsel gut funktioniert, ist vom Awo Kreisverband Mitte zu hören, der die Unterkunft nach eigenen Angaben betreibt.

Die Bewohner:innen des ehemaligen Camps in der Nähe des Berliner Hauptbahnhofes sind am Mittwoch in eine feste Unterkunft umgezogen. "Der Umzug der rund 70 Bewohner (…) konnte erfolgreich abgeschlossen werden", teilte das Bezirksamt Mitte mit.

Der Kleingartenverein möchte Wasser und Müllentsorgung für sie, der Bezirk will die Menschen umsiedeln. Was die Bewohner eines illegalen Camps in der Nähe des Berliner Hauptbahnhofes selber wollen, weiß niemand. Ein Ortsbesuch von Anna Bordel

Ein Caterer versorgt sie laut Nowak mit Essen, so hätte das auch mit den Obdachlosen in der Kältehilfe funktioniert. Vorort gebe es eine Kleiderkammer, die die Menschen auch nutzen würden. Vom Bezirk soll Nowak die Information bekommen haben, dass die Menschen die Möglichkeit hätten, bis zum 4. Juni ihre Frauen und Kinder aus Rumänien nachzuholen. rbb|24 gegenüber äußerte sich der Bezirk dazu nicht.

Die Kinder, so teilte es der Bezirk mit, sollen zeitnah zur Schule gehen. "Das ist gar nicht so einfach", meint Nowak. In der Awo-Unterbringung für Geflüchtete am Tempelhofer Feld würden 80 bis 90 Kinder leben, keines von ihnen hätte einen Schulplatz. "Es gibt einfach nicht genug", so Nowak.

Auch die Erwachsenen sollen laut Bezirksamt zeitnah ins das "Beschäftigungssystem" integriert werden. Über konkrete Schritte dazu äußerte sich der Bezirk auf Nachfrage nicht.

Wie lange die Menschen in der Gotenburger Straße bleiben können, ist unklar. Nowak ist sich sicher, dass aus der ehemaligen Schule auch künftig wieder eine Schule werden wird.