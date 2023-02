Die meisten Kinder stehen derzeit in Pankow (330) und Lichtenberg (305) auf Wartelisten. Auch in Neukölln, Marzahn-Hellersdorf und Tempelhof-Schöneberg sind jeweils um die 200 Schülerinnen und Schüler ohne Schulplatz. In wenigen Bezirken sind es nur niedrige zweistellige Zahlen, keine Warteliste gibt es lediglich in Reinickendorf.

Mindestens 1.622 Migrantenkinder stehen derzeit auf einer Warteliste für einen Schulplatz in Berlin. Das geht aus Anfragen von rbb|24 an die Berliner Bezirke hervor. Überwiegend handelt es sich dabei um Geflüchtete, einige Bezirke unterscheiden in ihren Zahlen allerdings nicht, aus welchem Grund Kinder nach Deutschland kamen.

Mehr als 90.000 Geflüchtete und Asylbewerber wurden im vergangenen Jahr in Berlin registriert. Nie waren es mehr. Das ist vor allem eine Folge des russischen Angriffskriegs. Zehntausende Ukrainer leben mittlerweile in der Stadt.

Tobias Dollase, Bezirksstadtrat für Schule im Bezirk Tempelhof-Schöneberg, sagt rbb|24: "Die Kapazitäten an den Schulen sind inzwischen nicht mehr nur ausgelastet, sondern vollkommen überlastet. Die Kapazitäten geben nicht mehr her, und man kommt auch mit neu Bauen nicht hinterher." Das liege daran, dass Berlin ohnehin schon eine wachsende Stadt mit immer mehr Schülerinnen und Schülern sei. Die zusätzlichen Flüchtlingskinder, die ebenfalls versorgt werden müssten, hätten dazu geführt, dass die Schulen endgültig ausgelastet seien.

In seinem Bezirk warten 189 Kinder und Jugendliche auf einen Schulplatz. Es fehle hier vor allem an Räumen, um weitere Klassen anzubieten, sagt Dollase. Raummangel ist auch in Spandau, Neukölln, Pankow, Marzahn-Hellersdorf und Steglitz-Zehlendorf der Grund für die fehlenden Schulplätze. Die letztgenannten drei Bezirke gaben zudem an, einen Mangel an Lehrkräften zu haben. In Friedrichshain-Kreuzberg und Lichtenberg sind die fehlenden Lehrerinnen und Lehrer der Hauptgrund für die Wartelisten.

Die zuständige Senatsverwaltung für Bildung teilt rbb|24 auf Anfrage mit, sie sei in permanentem Austausch mit den Bezirken. Für die Bereitstellung zusätzlicher Räume seien die Bezirke selbst verantwortlich, Lehrkräfte dagegen muss die Senatsverwaltung für Bildung bereitstellen. Der Senat, so ein Sprecher der Bildungsverwaltung, habe die schnellere Anmietung von zusätzlichen Räumen für die Bezirke ermöglicht und seit März 2022 bereits über 340 volle Stellen an Willkommenslehrkräften neu eingestellt. Zudem würden derzeit 37 neue Willkommensklassen in der Stadt eingerichtet.