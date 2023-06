Die Berliner Polizei führt Ermittlungen gegen einen eigenen Mitarbeiter. Es gehe um Hinweise auf Äußerungen, die der Mitarbeiter auf privaten Nutzerkonten in sozialen Netzwerken veröffentlicht haben soll, wie die Polizei Berlin am Donnerstag mitteilte.

Zur genauen Art der Aussagen nannte die Polizei keine Details. Zunächst müsse die Staatsanwaltschaft noch prüfen, ob der Mann sich durch seine Aussagen strafbar gemacht habe, so der Sprecher weiter. Es soll sich um keinen Polizeivollzugsbeamten handeln, sondern um einen Tarifangestellten, der zuletzt als Sachbearbeiter im Gesamtpersonalrat gearbeitet hat. Ob der Beschäftigte freigestellt oder beurlaubt wurde, bis Erkenntnisse vorliegen, ist ebenfalls unklar. Laut Polizei könnten im Verlauf der kommenden Woche Ermittlungserkenntnisse der Staatsanwaltschaft vorliegen.

Wie der "Tagesspiegel" am Donnerstag berichtete, soll der Polizist gegen die Ukraine, Klima-Aktivisten und das "Asylvolk" gehetzt haben. In seinen Posts würden sich "Rassismus, Begeisterung für die Wehrmacht und für die AfD und Sexismus" finden. Im Büro des Gesamtpersonalrats, in dem der Beschäftigte arbeitet, gehen sensible Informationen über "Einzelpersonalien, Disziplinarverfahren, Vorbereitung für Großeinsätze, Ausrüstung" ein.