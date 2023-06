Unter Linden kann man in diesen Tagen eine klebrige Überraschung erleben: Süße Tropfen bekleckern Menschen und Autos. Warum das kein großer Schaden ist, sondern eigentlich was Tolles, erklärt der Imker Jörg Weigelt.

rbb|24: Herr Weigelt, warum kleben eigentlich gerade die Lindenbäume? Jörg Weigelt: Die Kleberei ist sicher zumeist unter einem Lindenbaum zu finden, weil der Lindenbaum von einer speziellen Laus bevölkert wird, die sich im Laufe des Jahres zu einer Massenpopulation entwickelt. Diese Laus sticht den Pflanzensaft der Linde an und verarbeitet den dort enthaltenen Zucker. Dieser Saft ist eine zuckerhaltige Lösung, die von der Wurzel den Stamm herauf in die Pflanze, in die Blätter transportiert wird. Den überschüssigen Zucker, den die Laus nicht verarbeiten kann, weil sie die Menge - oder die Konzentration und Menge - nicht halten kann, scheidet sie als Zuckertropfen aus.

Was sind das für Läuse in der Linde?



Ja, es gibt spezielle Läuse. Oder sagen wir mal: Die Läuse haben sich auf bestimmte Baumarten spezialisiert. In Süddeutschland sind es die Fichte und die Weißtanne. Wenn der Imker das dann verarbeitet, kann man das als Weißtannenhonig kaufen. Bei uns ist es dann eben ein Tauhonig oder ein Waldhonig von der Linde.

Diese Zuckertropfen fallen nicht nur einfach nutzlos runter vom Baum. Es gibt zwei Individuen, die an diesen Zuckertropfen sehr interessiert sind: Das ist einmal die Ameise, die sich die Zuckerlösung holt. Und wenn es die Ameise nicht schafft, dann ist es die Honigbiene, die diese Zuckertropfen sammelt, sie in ihre Behausung bringt und dann durch Wasserentzug in Honig umwandelt. Darum muss man also genauer sagen: Der Honig der Honigbiene kommt eben nicht immer aus den Blüten als Blütenhonig, sondern in diesem Fall ist es dann der sogenannte Wald- oder Tauhonig, der von diesen Läusen stammt.