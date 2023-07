Die Menschen in Berlin und Brandenburg müssen sich auch in der kommenden Woche auf wechselhaftes Wetter mit wenig sommerlichen Temperaturen einstellen. Den Meteorologen zufolge wird das wohl auch noch eine Weile so bleiben.

Das Wetter in Berlin und Brandenburg bleibt auch in der kommenden Woche unbeständig. Während der ARD-Wetterexperte Torsten Walter den Sonntag noch als "unspektakulär" mit Temperaturen zwischen 23 und 27 Grad sowie nur wenigen Schauern beschreibt, wird es zum Wochenstart wieder nass.

Insbesondere am Montag müssen sich die Menschen in Berlin und Brandenburg laut Walter auf viel Regen einstellen. "Während die Nacht zunächst noch trocken ist, kommen in den frühen Morgenstunden Wolken auf", sagt er. Zunächst würde es dann in der Prignitz und im Havelland regnen. In der Folge breitet sich der Regen dann wohl auf die gesamte Region aus.

"Die Sonne werden wir am Montag kaum zu Gesicht bekommen", sagt Walter. In der Südhälfte Brandenburgs dürfte es nach Angaben des Meteorologen etwas weniger regnen als im Norden und in Berlin. Außerdem sind die Temperaturen im südlichen Brandenburg mit bis zu 23 Grad etwas wärmer als im Norden, wo vielleicht gerade einmal die 20-Grad-Marke geknackt wird. "Von Sommer ist keine Spur", sagt Walter.

Am Dienstag soll es dann weniger regnen, trocken bleibt es aber wohl auch nicht. Immer wieder sei mit Schauern zu rechnen, am Nachmittag könnte es zudem Gewitter geben. "Die Temperaturen bleiben verhalten zwischen 18 und 23 Grad", sagt Walter.