Der Hauptverantwortliche soll außerdem sieben Millionen Euro zurückzahlen, die er durch die Taten erlangt haben soll. Ein weiterer Angeklagter soll 3,3 Millionen Euro zurückzahlen. Das Gericht sah als erwiesen an, dass die Angeklagten ein illegales Leiharbeitersystem betrieben hatten. Die Menschen hätten zwar in Deutschland gearbeitet, angemeldet worden seien sie den Angaben zufolge aber in den baltischen Staaten.

Dort seien die Sozialversicherungsbeiträge geringer und die Angeklagten hätten so Umsatz und Gewinne in Deutschland maximiert. Den Steuerzahlern in Deutschland ist laut dem Gericht so ein Schaden in Höhe von sechs Millionen Euro entstanden, die Angeklagten hätten teils Gewinne in Millionenhöhe gemacht.