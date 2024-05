Meier Grünheide Donnerstag, 16.05.2024 | 13:20 Uhr

Hoffentlich stimmen Sie dafür es sichert Brandenburg nicht nur Arbeitsplätze sondern auch die Zukunft der Azubis Gleichzeitig bin ich der Auffassung das die paar Bäume die in der DDR lediglich für die Papierherstellung geplanzt wurden sind mehr Wasser verbrauchen als Tesla selber. Zumal von Tesla ja an anderer Stelle riesen Mischwälder aufgeforstet werden als ausgleich die viel mehr sinn ergeben.

Die Infrastruktur für Grünheide wird besser. Mehr Ärzte für alte Menschen, mehr öffentlicher verkehr, Einkaufsmöglichkeit. Auch Tesla selber scheint ja in Grünheide zu unterstützen. Die Arbeitslosen Zahlen sind dermaßen gesunken dadurch.

Ich bin der Auffassung das Tesla einfach nur für Brandenburg und Berlin sehr positiv ist. Die Aktivisten sollten lieber arbeit nachgehen statt in den Bäumen zu hängen und vom Statt zu leben am ende werden sie von den Steuern bezahlt die auch bei Tesla Mitarbeiter am ende des Monats abgezogen werden.