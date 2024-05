Queeres Wohnprojekt in Prenzlauer Berg

Do 16.05.24 | 11:23 Uhr

Das sogenannte "Tuntenhaus" in der Berliner Kastanienallee kann vom Bezirk Pankow gekauft werden. Wie die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und das Bezirksamt am Donnerstag mitteilten, will der Bezirk nunmehr das Vorkaufsrecht für das alternative Wohnprojekt ausüben.

Der potentielle Käufer des Hauses unterzeichnete nach Angaben der Stadtentwicklungsverwaltung keine so genannte Abwendungsvereinbarung. Mit dieser Vereinbarung hätte sich ein Käufer verpflichtet, auf Luxussanierungen zu verzichten. Nun ist der Weg für den Bezirk frei.



Das 1990 gegründete "Tuntenhaus" in der Kastanienallee gilt als das älteste queere Wohnprojekt Berlins. Die Bewohner befürchteten, bei einem Verkauf an den Investor verdrängt zu werden.