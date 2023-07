Rund zehn Millionen Euro soll der türkische Geschäftsmann Kemal C. in Berlin mit erfundenen Corona-Testcentern abgezockt haben. Er flog auf, wurde verurteilt. Aber der Großteil der Beute ist verschwunden. Von O. Mayer-Rüth und O. Sundermeyer

Eine Spur der Ermittler führt nach Zentralanatolien. Dort ist die Familie von Kemal C. zu Hause, auch sein Vater. Und auf dessen türkisches Konto wurde mutmaßlich das Geld der Steuerzahler für die erfundenen Corona-Tests weitergeleitet. Report München und rbb24 Recherche konnten Bankunterlagen einsehen, die diesen Weg des Geldes nachzeichnen. Für Ermittler ist es ein beispielhafter Fall von "familienbasierter Kriminalität" mit Bezug in die Türkei.

Kemal C. wird voraussichtlich noch jahrelang in Berlin in Haft sitzen. Ende März hat ihn das Berliner Landgericht wegen Millionenbetrugs verurteilt. Der türkische Geschäftsmann soll fast zehn Millionen Euro abgezockt haben, über zum Teil frei erfundene Testcenter und fiktive Corona-Tests. Das Urteil gegen Kemal C. und seine mitangeklagte Schwester ist noch nicht rechtskräftig. Es steht aber auch die Frage im Raum: Wo sind die Millionen aus dem Berliner Corona-Test-Betrug? Denn der Großteil der Beute bleibt verschwunden.

Einer von ihnen war Kommissariatsleiter Jörg Engelhard, zuständig für Abrechnungsbetrug im Gesundheitswesen. Er sprach in diesem Zusammenhang von einer "Druckerpresse", mit der man sein Geld auch gleich selbst drucken könne, denn in der ersten Testverordnung sei eine Überprüfung des Betriebs von Teststellen gar nicht vorgesehen gewesen. Im Interview mit rbb24 Recherche sprach Engelhard in diesem Zusammenhang vor einem Jahr von "staatlichem Organisationsversagen".

Dabei war es extrem einfach, an das Geld heranzukommen. Noch bevor die ersten der rund 2.500 Berliner Teststellen in Berlin in der Pandemie an den Start gingen, hatten Fachleute des Berliner Landeskriminalamtes (LKA) eigenen Aussagen zu Folge davor gewarnt, dass die Abrechnungspraxis für die Corona-Tests über die Kassenärztliche Vereinigung (KV) ein Einfallstor für Betrug riesigen Ausmaßes sein würde.

Kemal C. nutzte den Ermittlungen zu Folge die Gunst der frühen Coronavirus-Testverordnung. Schon wenig später soll bei ihm die Gelddruckpresse angelaufen sein. Kemal C. habe in einem Online-Verfahren mehrere Corona-Testcenter bei der KV in Berlin registrieren lassen, so das Berliner Landgericht. 18 Testcenter wurden in seinen Spätis im Berliner Stadtgebiet angemeldet: von der Turmstraße über die Schönhauser Allee bis zur Badstraße. Häufig in bester Lage in der Nähe von S- und U-Bahn-Stationen [br.de].

Einige Spätverkaufsstellen wurden schon vor der Pandemie offiziell von zwei bulgarischen Staatsbürgern geführt. Im Betrugsverfahren gegen Kemal C. entpuppten sich die letzteren beiden als Strohleute. Kemal C. selbst war den Ermittlungen zur Folge weder offiziell Inhaber des "Späti-Imperiums", von dem Ermittler sprechen, noch sei er steuerlich in Erscheinung getreten.