"Es geht um Menschen, die Schlaf brauchen, weil sie im Schichtdienst arbeiten. Und um Fälle, wo nicht die Toilette im Spätkauf aufgesucht wird, sondern wo man sich an Hauseingängen erleichtert", begründet Ordnungsstadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU) die Entscheidung in der "Berliner Morgenpost" [Bezahlinhalt] .

Sich abends noch schnell auf ein Bier vor den Späti setzen: In Pankow soll das bald nicht mehr möglich sein. Der Bezirk will nämlich Tische und Stühle vor den Kiosken verbieten. Laut Bezirk haben sich immer wieder Anwohner über abendlichen Lärm beschwert.

In "Kiezblocks" soll der Durchgangsverkehr aus Nebenstraßen verdrängt werden - dafür werden Kreuzungen mit Pollern für den Autoverkehr gesperrt. In den Kiezen selbst gibt es unterschiedliche Meinungen dazu. Und nicht alle fühlen sich gehört. Von Sylvia Tiegs

Hafiza ist dagegen erst seit Kurzem in der Branche. Seit einem halben Jahr verkauft sie Bier, Tabak, Süßigkeiten in einem Pankower Späti. "Für die Kunden wäre das schlecht", sagt sie zu den Verbotsplänen. "Wenn sie ein kaltes Getränk kaufen, wollen sie sich auch hinsetzen und in Ruhe trinken."

Und was sagen die Kunden selbst? Jannes sitzt regelmäßig vor einem Späti in Pankow. "Das ist einfach angenehm. Man hat einen Tisch, kann Karten spielen oder Schach", sagt er. Aber die Gemütlichkeit ist nicht der einzige Grund, wieso er immer wieder kommt. "Es gibt hier billiges Bier. In eine Kneipe zu gehen, wäre für mich zu teuer." Jannes findet den Plan des Bezirks deshalb "doof". "Das würde auch die Stadt treffen”, sagt er, "Viele Leute kommen ja her, weil man einfach entspannt auf ner Bank vorm Späti sitzen kann."