In Berlin-Neukölln hat es am Donnerstagabend einen SEK-Einsatz gegeben.

Wie eine Polizeisprecherin dem rbb am Freitagmorgen sagte, rückten die Spezialkräfte zu einem Wohnhaus in der Karl-Marx-Straße an. Dort habe vorher ein Zeuge bei einem Mann eine mutmaßliche Schusswaffe entdeckt und die Polizei alarmiert. Die Beamten hätten mit einem richterlichen Beschluss die Wohnung durchsucht, in die der Mann gegangen war. Dafür habe man auch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) hinzugezogen.