Klima-Aktivisten blockieren erneut Straßen in Berlin

Klimademonstranten haben auch am Montag wieder mehrere Straßen in Berlin blockiert. Die Polizei sprach am Morgen zunächst von etwa einem halben Dutzend Aktionen, eine habe verhindert werden können.

An einigen Orten hätten Menschen sich auf der Straße festgeklebt, etwa auf der Puschkinallee, Ecke Elsenstraße im Bezirk Treptow-Köpenick oder in Alt-Friedrichsfelde im Bereich eines Tunnels. Die Polizei sei vor Ort. Die Gruppe "Letzte Generation" teilte mit, Mitglieder säßen "an zahlreichen Verkehrsadern der Hauptstadt".