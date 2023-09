Die Polizei stelle nun die Personalien fest, die Aktivisten seien zunächst in ihrer Freiheit beschränkt, sagte die Sprecherin weiter. Es werde geprüft, inwieweit sie im Anschluss in Gewahrsam genommen werden können, hieß es.

Die Äthiopierin Tigist Assefa hat in Berlin den Marathon-Weltrekord pulverisiert. Sie lief die Strecke am Sonntag in einer Zeit von 02:11:52 Stunden, mehr als zwei Minuten schneller als jede Frau zuvor. Bei den Männern gewann Topfavorit Eliud Kipchoge.

Die "Letzte Generation" äußerte bei X mit Blick auf die Teilnehmer des Laufs Bedauern über mögliche Unterbrechungen des Marathons. "Wir tun das, weil wir in einer Notlage sind. In existenzieller Gefahr!", begründete die Initiative ihr Vorgehen. Die Gruppe hatte bereits am Freitag angekündigt, den Lauf "unterbrechen" zu wollen. "Vor der Klimakatastrophe können wir nicht davonrennen", hieß es.

Polizei und Innenverwaltung erließen per Allgemeinverfügung ein Verbot nicht angemeldeter Demonstrationen der Gruppe rund um den Marathon und drohten bei Nichtbefolgen Zwangsgelder in Höhe von 2.000 Euro an. In der Allgemeinverfügung hieß es, ein störungsfreier Ablauf der Wettkämpfe und der begleitenden Veranstaltungen müsse gewährleistet werden. Vorrangiges Ziel sei, Schädigungen von Personen sowie an Material und Eigentum zu vermeiden. Die Polizei ist nach Angaben vom Sonntag mit mehr als 1.000 Einsatzkräften bei der Laufveranstaltung vor Ort.