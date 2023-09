Kessi Berlin Sonntag, 17.09.2023 | 12:56 Uhr

Irgendwie erinnern mich diese sogenannten Aktivisten an die AFD: Meckern und Fordern, aber keine Lösungskonzepte vorlegen. Das Klimaproblem ist umfangreicher als nur zu überlegen, ob man sich mit der rechten oder der linken Hand festklebt.

Sachbeschädigung ist ein Straftatbestand. Hier wird nicht nur ein Bauwerk beschädigt, sondern auch das Bewusstsein so vieler fleißiger Menschen in unserer Stadt. Wenn hier keine knallharten Strafen folgen, ist es kein Wunder, wenn die Bürger das Vertrauen in Rechtsstaat und Politik verlieren - und das ist in meinen Augen genauso schlimm wie der Klimawandel.