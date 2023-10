Sieben Menschen, die an einem Hungerstreik vor dem Reichstagsgebäude in Berlin teilgenommen haben, sind am Montagvormittag in Krankenhäuser gebracht worden. Zwei Menschen gelten als schwer, fünf als leicht verletzt, wie die Feuerwehr dem rbb auf Anfrage sagte.



Laut Polizei findet der Hungerstreik im Rahmen einer Dauermahnwache statt, die sich gegen die Abschiebung von Jesidinnen und Jesiden richtet. Insgesamt zehn Personen würden daran teilnehmen. Die Mahnwache finde seit dem 9. Oktober statt und solle bis zum 24. Dezember dauern.



Anfang des Jahres hat der Bundestag die Verfolgung der Jesiden im Irak als Völkermord anerkannt. Trotzdem werden einige von ihnen weiterhin dorthin abgeschoben.