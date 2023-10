"Schockbilder für Zigaretten müssen auch auf Auswahltasten im Supermarkt"

Hmm Hustinettenparadis Freitag, 27.10.2023 | 03:39 Uhr

Naja, ich hätte als Raucher kein Problem mit Spezialgeschäften, mit Hagens Ausstellung und so, u. paar Videos von durchgeknallten Cannabisrauchern. Obwohl ja Letzteres, dank Grünen (mal etwas aus der Gründungszeit nicht vergessen) u. Co, bald eben auch als Lutschbonbon (ohne Stanniol und so, von wegen öko), an der normalen Kasse. Also andre Bilder - nackte Frauen im Park o. so härten ja ab ;-). Und seit es an den Plastikverschlüssen diese Kappennichtverlorenfunktionalität gibt, reiß ich sie ab u. schmneiß die Kappen aus Protest gegen diese kindische Grünenspießererziehungsmenatalität auf die Strasse, gerne vor deren Büro ;-) - sooo und jetzt ne Kippe und einen Korn (Bioanbau)