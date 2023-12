BVG schränkt Busverkehr in Berlin an Silvester stellenweise ein

Am Silvesterabend kommt es in Berlin in Kreuzberg und Neukölln zu Einschränkungen im Busverkehr der BVG. Wie die Leitstelle dem rbb bestätigt hat, sind davon die Linien M29, M41, 171, 194 und N94 betroffen.



Haltestellen wie Oranienplatz, der U-Bahnhof Görlitzer Bahnhof sowie die Bushaltestellen am U-Bahnhof Hermannplatz oder beispielsweise Sonnenallee in Neukölln werden am 31. Dezember ab 20 Uhr von einigen Bussen nicht angefahren.