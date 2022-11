ZwischenDenWelten Berlin Dienstag, 22.11.2022 | 07:39 Uhr

Ich glaub, mein Schwein pfeifft! - Die Stadt zahlt dabei 8 Millionen drauf??? - Fur 73.000 Falschparker???



- Also bekommen Falschparker 109,58€ vom Staat als Beschäftigungsprämie an den Abschleppdienst von Staat geschenkt? Für eine Gefährdung oder Behinderung anderer Verkehrsteilnehmer? Während sich woanders wer hinsetzt, und ausrechnet, das Person A die letzten 6 Monate, 1,23€ zuviel Hartz bezogen hat, und das umgehend zurückzahlen soll?



@RBB: Es tut mir nicht gut, ständig den realen Irrsinn zu erfahren -> bitte macht mal 1 Monat lang nur positive Berichterstattung, -> das kann man ja langsam nicht mal mehr lesen, was in DE alles so abgeht - es gibt scheinbar nichts mehr, was in DE irgendwie vernüftig läuft - ein Wunder, das wir bis heute überlebt haben!