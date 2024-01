Das Sana-Klinikum in Lichtenberg will das hauseigene Sicherheitskonzept nach einem Angriff auf das Klinikersonal in der Silvesternacht überarbeiten. Das teilte die Klinik am Donnerstag mit.

In der Silvesternacht war ein Arzt niedergeschlagen und ein Pfleger am Kopf verletzt worden. Andere Mitarbeiter wurden beledigt und verbal bedroht.