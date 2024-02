Traditionell findet die Ausgabe der Zeugnisse am Freitag vor den Winterferien statt. Doch wegen des ÖPNV-Streiks haben viele Schüler Probleme, in ihre Schule zu kommen. Daher durften die Schulen selbst entscheiden, ob sie die Ausgabe vorziehen.

Auch das Brandenburger Bildungsministerium hat es angesichts des ÖPNV-Streiks den Schulen selbst überlassen, ob sie die Zeugnisse am Freitag oder schon am Donnerstag austeilen.

In Berlin und Brandenburg sollen die Schülerinnen und Schüler am Freitag ihre Halbjahreszeugnisse bekommen.

Die meisten Busse, Straßen- und U-Bahnen stehen seit dem Morgen still: Die Gewerkschaft Verdi bestreikt den öffentlichen Nahverkehr. Während in Berlin ab dem Vormittag wieder alles laufen soll, dauert der Ausstand in Brandenburg länger.

Noch ist nicht bekannt, wie viele Schulen die Möglichkeit genutzt haben. Der Berliner "Tagesspiegel" schreibt von "zehntausenden Berliner Schülern", die von der Regelung betroffen seien - unter anderem erwähnt wurden die Friedensburg-Schule in Charlottenburg und die Neuköllner Röntgen-Schule.

Nach rbb-Informationen wurden auch an der Wilma-Rudolph-Oberschule in Zehlendorf die Zeugnisse schon am Donnerstag ausgegeben. Andere Schulen, wie die Königin-Luise-Stiftung in Dahlem, haben es den Schülern beziehugswiese ihren Eltern freigestellt, irgendwann am Freitag nur zur Abholung der Zeugnisse in der Schule zu erscheinen.

Auch in Brandenburg wird es so gehandhabt. In der Grundschule Seelow in Märkisch-Oderland etwa gilt die Reglung, dass die Kinder ihre Zeugnisse nach den Ferien bekommen - oder die Eltern kommen am Freitag vorbei und holen sie ab, erklärte der Schulleiter Karsten Handrick im rbb.



Für Südbrandenburg hatt der Leiter des Schulamtes Cottbus dem rbb am Donnerstag mitgeteilt, er gehe davon aus, dass viele Schulen von dem Angebot des Ministeriums Gebrauch machen würden, die Zeugnisse schon an dem Tag auszugben. Das hätten die Rückmeldungen der Schulen belegt.