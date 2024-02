Auf der A2 zwischen Brandenburg an der Havel und Wollin in Richtung Magdeburg ist es am Freitagmittag zu einem schweren Unfall gekommen. Das sagte eine Polizeisprecher dem rbb.



Zwei Fahrzeuge seien an dem Unfall beteiligt gewesen. Vier Menschen wurden den Angaben nach verletzt. Auch ein Rettungshubschrauber sei im Einsatz gewesen.

Die A2 war vorrübergehend gesperrt.



Weitere Details wurden nicht bekannt gegeben. Die Sperrung konnte mittlerweile wieder aufgehoben werden.