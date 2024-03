Das Verkehrsunternehmen Regio-Bus Potsdam-Mittelmark weitet sein Angebot in der Region aus. Erstmals wird mit den Buslinien 611 und 613 auch der Bahnhof Saarmund angefahren. Ab 8. April gehen die neuen Linien in Betrieb. Das Verkehrsunternehmen hat am Dienstag die neuen Linien und die neuen Busse am Bahnhof Saarmund vorgestellt.

Die Linie 613 fährt in Zukunft deutlich häufiger, nämlich im 2-Stunden-Takt bis zum Potsdamer Sterncenter. Am Bahnhof Saarmund haben die Fahrgäste nun auch Anschluss an den RB22 zum Flughafen BER in Schönefeld.