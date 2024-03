Im Bezirk Reinickendorf wurde ein 13-jähriges Mädchen von einem Auto erfasst. Wie die Polizei mitteilte, trat die Jugendliche an der Finsterwalder Straße unvermittelt auf die Fahrbahn. Ein 80-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Rettungskräfte brachten das Mädchen mit diversen Verletzungen in ein Krankenhaus. Dort musste es operiert werden und wurde stationär aufgenommen.

Bei mehreren Unfällen in Berlin hat es am Samstag Verletzte gegeben.

In Berlin-Wilmersdorf musste am Abend ein Motorradfahrer nach einem Sturz reanimiert werden. Laut Polizei kam der 40-Jährige auf der Bundesallee kurz hinter dem Tunnel am Bundesplatz von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Schutzplanke, rutschte dann mit dem Motorrad über die Fahrbahn und prallte gegen eine Ampel. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde der Mann in eine Klinik gebracht.