Die "Countdown"-Anzeige macht den Angaben zufolge nach jeder Fußverkehrs-Grünphase die ablaufende Zeit deutlich, bis die Fußgänger die Straße verlassen müssen. Sie zeige dem Fuß- und Kfz-Verkehr an, dass sich die Fußgänger noch zu Recht auf der Straße befinden, auch wenn das Fußgängersignal Rot zeigt und die Straße schon nicht mehr betreten werden darf.

In Berlin ist dafür keine Angabe in Sekunden vorgesehen, sondern eine Darstellung mit weißen Balken auf dunklem Hintergrund, die verdeutlichen soll, wie viel Zeit noch bleibt. Die neue Anzeige hat der Verkehrsverwaltung zufolge das Ziel, dem Unsicherheitsgefühl entgegenzuwirken, wenn Fußgänger nach dem Umspringen der Fußgängerampel auf Rot die Straße noch nicht überquert haben.

An einigen Ampelanlagen in Berlin gibt es solche Countdown-Anzeigen bereits. Im Rahmen von Pilotprojekten sei das etwa am Fehrbelliner Platz und am Olivaer Platz (beide Charlottenburg-Wilmersdorf) umgesetzt worden. Angaben zu den Kosten sind der Verkehrsverwaltung zufolge nicht möglich.