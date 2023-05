Brandenburg will Ausbreitung giftiger Kreuzkräuter eindämmen

Die Landwirtschaftsbetriebe in Brandenburg seien über Kreuzkräuter informiert worden. Es gebe auch Ausnahmegenehmigungen, dass Stilllegungsflächen zeitiger gemäht werden dürfen. Das sind Flächen, die eigentlich nicht genutzt werden dürfen, um Überproduktion zu vermeiden. Dafür gibt es als Ausgleich Fördermittel der EU.

In der Gruppe arbeiten Mitarbeiter verschiedener Ministerien zusammen. Sie sollen jetzt auswerten, wie gut bisherige Maßnahmen gewirkt haben und dann überlegen, was als nächstes getan werden kann, heißt es.

Das Land Brandenburg will mehr gegen die Ausbreitung giftiger Kreuzkräuter tun. Die schon bestehende Arbeitsgruppe zur Bekämpfung der Ambrosia beschäftigt sich jetzt auch mit den Kreuzkräutern. Das teilte eine Sprecherin des Umweltministeriums auf rbb-Anfrage mit.

Wenn Anwohner oder Landwirte Kreuzkräuter an den Straßenrändern entdecken, können sie sich direkt an die zuständigen Straßenmeistereien wenden, die die Pflanzen dann abmähen, so die Sprecherin.

Nach Einschätzung des Pflanzenschutzdienstes seien in diesem Jahr in ganz Brandenburg Flächen von Kreuzkräutern betroffen, vor allem Bestände, die unter der Trockenheit der letzten Jahre gelitten haben. Schwerpunkt seien die südlichen Landesteile, heißt es.

Erst Mitte Mai hatte der Vizepräsident des Brandenburger Bauernverbandes und Landwirt Heiko Terno erklärt, dass sich das Frühlingskreuzkraut in der Lausitz ausbreite. Auf seinen Feldern in Kemlitz (Teltow-Fläming) wachse das giftige Kraut in diesem Jahr zum ersten Mal. "Wir kannten Frühlingskreuzkraut bisher gar nicht und dieses Jahr [ist es] invasionsartig."