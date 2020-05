Ab sofort können Besucher des Berliner Zoos an Werktagen wieder die Panda-Zwillinge bestaunen. Mit etwas Glück könne man die beiden Jungtiere von Montag bis Freitag im Panda Garden beobachten, teilte der Zoo am Donnerstag mit. Möglich sei dies aber nur an Tagen mit vergleichsweise wenigen Besuchern, schränkte der Zoo ein. Deshalb würden die beiden Jungtiere auch weiterhin an Wochenenden und Feiertagen nicht zu sehen sein.



Seit der Wiedereröffnung des Zoos am 28. April waren die kleinen Pandas nicht im Außengehege unterwegs. Sie blieben im Tierhaus, was für Besucher geschlossen blieb.