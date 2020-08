Der Leiter des Instituts für Virologie am Universitätskrankenhaus Charité, Professor Christian Drosten, empfiehlt offenbar Corona-Tests an den Flughäfen der Region einzustellen. Das berichtet "Der Tagesspiegel" unter Bezug auf einen Brief den Drosten an die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci und den Regierenden Bürgermeister Michael Müller (beide SPD).

Demnach sei eine Testung von Reiserückkehrern "im Umfang der vergangenen Wochen durch die Berliner Labore nicht mehr möglich", so Drosten. Zudem sei es unter den derzeitigen Umständen nicht möglich, das Personal in Alten- und Pflegeheimen wie geplant auf das Virus zu testen. Weltweit gingen die Kapazitäten der notwendigen Materialien für die Testungen zur Neige, so Drosten.