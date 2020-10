Der Kreis Ostprignitz-Ruppin ist am Mittwoch offiziell zum Corona-Risikogebiet erklärt worden.



Weil die Virusfallzahlen in den vergangenen Tagen bereits in Kyritz, Heiligengrabe und Neustadt auf über 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche gestiegen waren, galten diese Regionen schon als Risikogebiete.