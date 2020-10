In nahezu allen Kommunen südlich und westlich von Berlin sowie im Landkreis Prignitz wurden demnach in der vergangenen Woche mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner registriert, die sogenannte 7-Tage-Inzidenz. Den höchsten Wert verzeichnet Cottbus (92,3). Im Landkreis Dahme-Spreewald, der seit Dienstag über einem Wert von 50 liegt, gelten ab sofort ebenfalls die schärfsten Maßnahmen zur Pandemie-Eindämmung, nach den Bestimmungen der Landesregierung .

Mit einem Wert von 51,9 liegt die 7-Tage-Inzidenz in Brandenburg erstmals auch landesweit über 50 - allerdings wird dies keine Auswirkungen haben, etwa auf Kommunen, die derzeit niedrigere Zahlen haben.

Am Dienstag wurden 187 neue Corona-Infektionen im Land gemeldet. Insbesondere mit dem benachbarten Berlin mag dies als ein vergleichsweiser niedriger Wert erscheinen. Mit Blick auf das Pandemiegeschehen in Brandenburg wird allerdings deutlich, dass bisher nur an drei Tagen höhere Zahlen vermeldet wurden - und zwar von Mittwoch bis Freitag in der vergangenen Woche.

Wie im gesamten Bundesgebiet sind auch in Brandenburg die Zahlen in jüngster Zeit steil angestiegen. Seit Beginn der Pandemie sind in Brandenburg 193 Menschen in Verbindung mit Covid-19 gestorben - der Lungenkrankheit, die durch das Virus Sars-CoV-2 ausgelöst wird.